Госатомнадзор разрабатывает Стратегию обращения с радиоактивными отходами (РАО) Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, для учета в ходе создания документа позиций и мнений всех заинтересованных органов государственного управления и организаций Департамент создаст межведомственную рабочую группу. Госатомнадзор также организует общественное обсуждение проекта стратегии.

В Стратегии обращения с РАО Республики Беларусь найдут отражение следующие аспекты:

создание целостной инфраструктуры в области обращения с РАО, обеспечивающей сбор, переработку, долговременное хранение и захоронение РАО всех категорий и классов, в том числе путем создания Национального оператора по обращению с РАО и централизованного пункта хранения и захоронения РАО;

обращение с РАО объектов исторического наследия: хранилищ радиоактивных отходов спецпредприятия УП «Экорес», пунктов захоронения отходов дезактивации чернобыльского происхождения;

развитие научно-технической деятельности в области обращения с РАО, кадрового потенциала и другие вопросы.

По завершении разработки Стратегия обращения с РАО Республики Беларусь будет представлена для утверждения в правительство.