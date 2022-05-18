Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 103%, с декабрем 2021 г. – 109,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 103,1% и 106,7% соответственно, промежуточные товары – 102,9% и 109,8%, потребительские товары – 102,4% и 107,2% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 102,9%, с декабрем 2021 г. – 107,4%, в том числе в растениеводстве – 103,2% и 107,9% соответственно, животноводстве – 102,9% и 107,3% соответственно.