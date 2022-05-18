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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ВЫДАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КРУПНОМУ ИМПОРТЕРУ ОФИСНОЙ БУМАГИ ПО ФАКТУ НАВЯЗЫВАНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА


15:04 18.05.2022

В Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) поступила информация о навязывании ООО «СМАРТОН» при реализации офисной бумаги принудительного ассортимента товаров, в которых контрагенты не заинтересованы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, к отпуску бумаги компания привязала продажи других товаров – офисных принадлежностей, канцелярских товаров, бытовой химии.

Антимонопольным органом установлено, что в действиях ООО «СМАРТОН» могут усматриваться признаки нарушения подпункта 1.7 пункта 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», в части злоупотребления доминирующим положением путем навязывания контрагенту дополнительного ассортимента товаров, в чем последний не заинтересован и что ему экономически не выгодно.

В рамках начатого антимонопольного расследования ООО «СМАРТОН» выдано предупреждение о необходимости издать (принять) и опубликовать на официальном сайте правила торговой практики в отношении реализации офисной бумаги, исключающие в том числе навязывание потребителю экономически или технологически не обоснованных условий договора, предусматривающего поставки товаров, невыгодных для него или не относящихся к предмету указанного договора.
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