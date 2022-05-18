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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ХОЛДИНГА «БЕЛФАРМПРОМ» УЧАСТВУЮТ В ВЫСТАВКЕ В АЛМАТЫ
14:47 18.05.2022
РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Экзон», УП «Минскинтеркапс» в рамках коллективного стенда холдинга «Белфармпром» принимают участие в Международной выставке KIHE-2022, которая проходит с 18 по 20 мая в Алматы (Казахстан).
Как сообщает Telegram-канал Минздрава Беларуси, белорусские фармацевтические предприятия представляют на выставке как уже известные и хорошо себя зарекомендовавшие лекарства, так и новинки, с которыми еще не были ознакомлены представители казахстанской профессиональной аудитории.
ОАО «БЗМП» презентует 37 лекпрепаратов. ОАО «Экзон» - новую линейку биологически активных добавок к пище «Витамин С» с разными вкусами.
В ходе участия в выставке организации проведут встречи с действующими и новыми партнерами. Они обсудят вопросы по расширению ассортимента и объемов поставок препаратов и биологически добавок.
Выставка KIHE-2022 - самая крупная в Центральной Азии демонстрационная площадка достижений в области научной, практической медицины и фармацевтики.
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