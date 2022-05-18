В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 104%, с декабрем 2021 г. – 110,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост на продтовары в апреле 2022 года составил 18,5%. За январь-апрель 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 14,2%.

Непродовольственные товары в апреле 2022 г. подорожали по сравнению с мартом на 1,5%, с начала года – на 12,4%. В апреле 2022 года к уровню апреля 2021 года цены подскочили на 17,5%. За январь-апрель 2022 года к уровню января-апреля 2021 года цены увеличились на 12,9%.

Цены на услуги в апреле 2022 г. снизились по сравнению с мартом на 1%, с декабрем 2021 г. – выросли на 7,8%. Годовой рост цен на услуги в апреле составил 11,4%. За январь-апрель 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 10,8%.