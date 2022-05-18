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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ОТКРЫТЬ ОТДЕЛЕНИЕ БУТБ В КИТАЕ
13:56 18.05.2022
Отделение ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) может появиться в Китае. О намерении открыть его сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.
«Мы планируем в ближайшее время открыть отделение Белорусской универсальной товарной биржи в Китае. Это позволит увеличить поставки наших сырьевых товаров и товаров переработки на рынок Азии», - сказал он.
Министр отметил, что в Беларуси большое внимание уделяется развитию биржевой торговли, поскольку это обеспечивает своевременность и диверсификацию поставок, платежную дисциплину. Также он обратил внимание, что биржевой механизм способствует формированию прозрачной цены, а также исключает любые махинации и спекуляции.
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