Отделение ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) может появиться в Китае. О намерении открыть его сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

«Мы планируем в ближайшее время открыть отделение Белорусской универсальной товарной биржи в Китае. Это позволит увеличить поставки наших сырьевых товаров и товаров переработки на рынок Азии», - сказал он.

Министр отметил, что в Беларуси большое внимание уделяется развитию биржевой торговли, поскольку это обеспечивает своевременность и диверсификацию поставок, платежную дисциплину. Также он обратил внимание, что биржевой механизм способствует формированию прозрачной цены, а также исключает любые махинации и спекуляции.