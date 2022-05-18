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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ГОМЕЛЬСКОЙ ТАМОЖНИ 19 МАЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
13:50 18.05.2022
Начальник Гомельской таможни Феликс 19 мая проведет прямую телефонную линию для граждан и юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, звонить можно будет с 11.00 до 12.00 по номеру телефона в Гомеле 8-0232-79-21-02.
В соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц при обращении на «прямую телефонную линию» просим граждан сообщать свою фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), данные о месте жительства и (или) работы (учебы), представителям юридических лиц − фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), наименование представляемого ими юридического лица и его юридический адрес.
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