Начальник Гомельской таможни Феликс 19 мая проведет прямую телефонную линию для граждан и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, звонить можно будет с 11.00 до 12.00 по номеру телефона в Гомеле 8-0232-79-21-02.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц при обращении на «прямую телефонную линию» просим граждан сообщать свою фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), данные о месте жительства и (или) работы (учебы), представителям юридических лиц − фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), наименование представляемого ими юридического лица и его юридический адрес.