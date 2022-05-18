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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА В БЕЛАРУСИ БУРТОУКЛАДОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
12:51 18.05.2022
На площадке экспериментального завод НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства 17 мая эксперты обсудили вопросы импортозамещения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», на совещании рассматривалось производство и поставки на отечественные предприятия отрасли буртоукладочных комплексов сахарной свеклы.
В ходе встречи эксперты обозначили ряд задач, в числе которых выбор оптимальной модели комплекса, а также разработка механизма финансирования производства данной техники.
В совещании приняли участие руководство концерна «Белгоспищепром», сахарных комбинатов, а также экспериментального завода и Национальной академии наук Беларуси.
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