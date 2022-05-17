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ЭКОНОМИКА РБ


СП ЗАО «МАЗ-МАН» ПРЕДСТАВИЛО НОВУЮ РАЗРАБОТКУ ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ДЕРЕВООБРАБОТКИ


12:35 18.05.2022

СП ЗАО «МАЗ-МАН» в конце апреля 2022 года представило свою новую разработку для лесного хозяйства и деревообработки – рубильный мобильный комплекс AXEMAN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Агентстве деловых связей, благодаря оригинальным конструкторским решениям удалось достичь повышенных технических и экономических характеристик новой машины.

Рубильно-дробильная машина от СП «МАЗ-МАН» представляет собой комплекс оборудования, установленный на полноприводном трехосном шасси МАЗМАН 636559 (6х6). Машина предназначена для переработки древесины в щепу регулируемого размера. Снаряженная масса машины не превышает 25 тонн.

Шасси оборудовано двигателем MAN D2676LF09 мощностью 353 кВт (480 л. с.) и 16-ступенчатой механической коробкой передач ZF16S2520TO.

На шасси установлены рубильная установка JENZ HEM 561 R и гидроманипулятор Palfinger Epsilon M70F101.

Все оборудование и трансмиссия шасси работают от одного двигателя. Это стало возможным за счет применения коробки отбора мощности итальянской фирмы OMSI, которая осуществляет отбор мощности напрямую от двигателя, минуя коробку передач грузовика. Благодаря этому техническому решению, удалось минимизировать потерю мощности и увеличить производительность измельчителя на 10%. Кроме того, уменьшилась снаряженная масса машины – для рубильно-дробильной установки не нужен отдельный мотор.

Производительность рубильной установки JENZ HEM 561 R составляет 180 кубометров щепы в час. Максимальный диаметр бревна мягкой древесины достигает 560 мм, а по твердой не должен превышать 420 мм. Одно из новых решений – оборудование рубильной установки детонационными датчиками, которые срабатывают при попадании в нее металла или камней.

Гидроманипулятор Epsilon оснащен рулонно-грейферным захватом и предназначен для загрузки древесины в приемное окно древорубильной установки. Максимальный вылет стрелы не превышает 10,1 м. Максимальная грузоподъемность составляет 3500 кг.

Управление комплексом оборудования осуществляется из переоборудованной стандартной «длинной» кабины грузовика с высокой крышей. Рядом с водителем установлен пост управления навесным оборудованием, задняя часть кабины остеклена. Такое решение избавляет от дополнительной кабины на шасси, что уменьшило длину машины и ее снаряженную массу. Управление рубильно-дробильным комплексом осуществляется через сенсорный монитор. Управление гидроманипулятором – с помощью джойстиков.

Из других особенностей машины можно отметить увеличенный до 700 литров объем топливного бака, установка 12 светодиодных фонарей для работы в темное время суток, адаптированный для работы в условиях повышенной запыленности радиатор охлаждения двигателя, две видеокамеры, система удаленной диагностики работы рубильно-дробильной установки.
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