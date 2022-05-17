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ЭКОНОМИКА РБ
ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ МОГУТ НАЧАТЬ ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ ПОД ЕДИНОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ
12:16 18.05.2022
Лесхозы Беларуси могут начать выпускать продукцию под единой торговой маркой. Соответствующее предложение было озвучено 17 мая 2022 г. в Дзержинске во время выездного совещания под руководством заместителя министра лесного хозяйства Владимира Креча по вопросам реализации продукции на внутреннем рынке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, Копыльский опытный лесхоз презентовал участникам совещания работу собственного торгового павильона с товарами народного потребления. Руководством отрасли поставлена задача до 1 июля проработать вопрос размещения еще 6 подобных объектов (по одному в каждой области), заключить договора аренды и выставить на продажу первые партии продукции.
«Мы сегодня имеем весомое конкурентное преимущество: стоимость нашей продукции в 2 раза ниже, чем у частных организаций. Помимо этого, мы также готовы гарантировать качество произведенных лесхозами товаров. Но для того чтобы добиться успеха в реализации, нужна широкая рекламная кампания. И после того как мы построим новые торговые павильоны, возьмем курс на развитие розничной торговли, наличие единого торгового бренда будет тому способствовать», - высказался заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.
Участники совещания – а это руководство центрального аппарата Минлесхоза, ГПЛХО и отдельных лесхозов, а также УП «Беллесэкспорт» - в ходе выездного совещания обсудили также ряд иных вопросов: поставки продукции на экспорт, перевод котельных на использование пеллет, возобновление работ по заготовке живицы.
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