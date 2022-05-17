ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ МОГУТ НАЧАТЬ ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ ПОД ЕДИНОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ


12:16 18.05.2022

Лесхозы Беларуси могут начать выпускать продукцию под единой торговой маркой. Соответствующее предложение было озвучено 17 мая 2022 г. в Дзержинске во время выездного совещания под руководством заместителя министра лесного хозяйства Владимира Креча по вопросам реализации продукции на внутреннем рынке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, Копыльский опытный лесхоз презентовал участникам совещания работу собственного торгового павильона с товарами народного потребления. Руководством отрасли поставлена задача до 1 июля проработать вопрос размещения еще 6 подобных объектов (по одному в каждой области), заключить договора аренды и выставить на продажу первые партии продукции.

«Мы сегодня имеем весомое конкурентное преимущество: стоимость нашей продукции в 2 раза ниже, чем у частных организаций. Помимо этого, мы также готовы гарантировать качество произведенных лесхозами товаров. Но для того чтобы добиться успеха в реализации, нужна широкая рекламная кампания. И после того как мы построим новые торговые павильоны, возьмем курс на развитие розничной торговли, наличие единого торгового бренда будет тому способствовать», - высказался заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.

Участники совещания – а это руководство центрального аппарата Минлесхоза, ГПЛХО и отдельных лесхозов, а также УП «Беллесэкспорт» - в ходе выездного совещания обсудили также ряд иных вопросов: поставки продукции на экспорт, перевод котельных на использование пеллет, возобновление работ по заготовке живицы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.05.2022
валюта курс
EUR 2.6299
USD 2.5150
RUB 3.9596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6299 +0.0158
USD 2.5150 +0.005
RUB 3.9596 +0.0114
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6800 2.6800
USD 2.5370 2.5600
RUB 3.1000 3.9450
подробнее

Конвертация в банках
на 18.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0570 1.0660
EUR/RUB 67.5000 85.0000
USD/RUB 64.5000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте