В структуре поступлений по категориям плательщиков в январе-апреле 2022 года негосударственный сектор экономики Минска лидирует с удельным весом 83,5%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 79,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 16,5% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,5%, на физических лиц – 1,7%.

На 1 мая 2022 года в Минске осуществляют деятельность 137,7 тыс. субъектов хозяйствования.

В составе хозяйствующих субъектов 59,3 тыс. организаций и 78,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 591,0 тыс. физических лиц.