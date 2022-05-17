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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ СТОЛИЦЫ ЛИДИРУЕТ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТ
11:53 18.05.2022
В структуре поступлений по категориям плательщиков в январе-апреле 2022 года негосударственный сектор экономики Минска лидирует с удельным весом 83,5%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 79,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 16,5% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,5%, на физических лиц – 1,7%.
На 1 мая 2022 года в Минске осуществляют деятельность 137,7 тыс. субъектов хозяйствования.
В составе хозяйствующих субъектов 59,3 тыс. организаций и 78,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 591,0 тыс. физических лиц.
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