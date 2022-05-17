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ЭКОНОМИКА РБ


ПОДДЕРЖКА БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА - МИНЭКОНОМИКИ


11:29 18.05.2022

Поддержка бизнес-инициатив позволяет создавать новые рабочие места, увеличивать доходы населения, добиваться повышения качества жизни в регионах. Об этом заявила 17 мая 2022 года заместитель директора Департамента по предпринимательству Ирина Бабаченок во время рабочей поездки в Жлобинский район.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, Ирина Бабаченок присоединилась к мониторинговому визиту для обсуждения результатов и достижений инициатив, осуществляемых в рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», который реализуется ПРООН в партнерстве с Минэкономики при финансовой поддержке ЕС.

«Одной из задач Программы-2025 является повышение привлекательности для жизни, работы и бизнеса территорий за пределами столицы и областных центров. Для этого требуется создавать благоприятные условия и возможности для эффективной работы малого и среднего предпринимательства в регионах, применять дифференцированный подход к поддержке в зависимости от специализации и потенциала, а также использовать имеющуюся ресурсную базу района.

Совместный с ПРООН Проект во многом способствует выполнению этих задач. В его рамках в 12 пилотных районах отобраны и реализуются 140 инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, кластерных, социально-значимых и деловых инициатив.

В Жлобинском районе – 18 подобных бизнес-идей на более чем полмиллиона долларов. Среди них: 1 бизнес-инкубатор, 1 кластерная инициатива, 5 социально-значимых и 11 предпринимательских инициатив.

Такая поддержка позволяет создавать новые рабочие места, увеличивать доходы населения, добиваться повышения качества жизни», – подчеркнула представитель Минэкономики.

В мониторинговом визите приняли участие постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева, заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Армен Мартиросян, координатор проектов ПРООН в Беларуси Кирилл Стежкин, руководитель проекта Людмила Соколовская, заместитель председателя Жлобинского райисполкома, член КСП Валентин Ундруль.

Делегация посетила ряд инициатив:

«Мой город – Мой бизнес – Мое будущее» (создание структуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Жлобинском районе);

«АпиМир: новые возможности для сельского бизнеса» (содействие занятости сельских жителей в личных подсобных хозяйствах путем создания Центра помощи начинающим пчеловодам);

«Социальное такси «AB WAY»» (содействие развитию социального предпринимательства посредством создания и устойчивой деятельности службы социального такси на территории Жлобинского района);

«Создание кластера по производству огнеупоров» (объединение усилий нескольких компаний, позволяющих производить широкий спектр продукции и проводить импортозамещение огнеупоров).

Часть из указанных бизнес-идей находится на завершающем этапе реализации. Представители ПРООН и Минэкономики обсудили результаты и достижения инициатив, трудности в их реализации, полученный опыт, дальнейшие перспективы после завершения работы проекта, устойчивость инициатив в средне- и долгосрочной перспективе.

Полученную информацию планируется использовать для масштабирования и использования в других направлениях работы ПРООН в Беларуси.

До истечения срока реализации проектом будет продолжена работа, направленная на финализацию результатов деятельности инициатив, а также закупку возможного количества необходимого оборудования. Будет реализован комплекс мероприятий по расширению доступности микрофинансовых услуг для малого и среднего предпринимательства. Особое внимание планируется уделять мероприятиям, направленным на повышение потенциала целевой аудитории Проекта в Жлобинской районе. Среди них: разработка бизнес-планов для местных субъектов хозяйствования, проведение образовательных мероприятий, подготовка рекомендаций по развитию социального предпринимательства.
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