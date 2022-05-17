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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ПОДРОС НА 2,8%
11:17 18.05.2022
В Беларуси розничный товарооборот в январе-апреле 2022 г. составил 20,9 млрд рублей, или 102,8% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18,7 рубля против 16 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота республики, в январе-апреле 2022 г. составил 19,5 млрд рублей, или 103,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-апреле 2022 г. составил 45 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 89,9% к уровню января-апреля 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2022 г. составил 1,2 млрд рублей, или 103,4% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2021 г.
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