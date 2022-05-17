Национальный центр маркетинга открыл цикл тематических вебинаров о возможностях участия белорусских компаний в государственных закупках Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, основная цель вебинаров - повышение информированности субъектов хозяйствования не только о перспективности рынка госзакупок, но и об имеющихся практических наработках и механизмах, позволяющих облегчить выход белорусов на рынок электронных закупок РФ, минимизировать расходы, связанные с участием, и в целом упростить работу на данном рынке.

На вебинаре слушатели получили четкий алгоритм действий для быстрой регистрации в Едином реестре участников закупок в Единой информационной системе закупок Российской Федерации.

Эксперт центра, а также представитель Национального банка объяснили, как решить непростой вопрос оформления заявок, обеспечения исполнения контрактов, открытия специального счета и оформления банковской гарантии. Участники ознакомились с результатами реализации пилотного проекта по взаимному признанию банковских гарантий между Республикой Беларусь и Российской Федерацией и получили информацию о пяти белорусских банках, принимающих участие в проекте.

Особый интерес вызвало выступление представителя партнерской электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер», который более подробно описал виды процедур закупок, применяемых в РФ, их основные принципы и правила участия.

В ближайшее время Центр маркетинга представит новую линейку информационных услуг, связанных с выходом на рынок электронных закупок РФ и сопровождением участия в них.