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ЭКОНОМИКА РБ
ММЗ 18 МАЯ ПРЕЗЕНТУЕТ ДВИГАТЕЛИ И СПЕЦТЕХНИКУ В ГРОДНО
10:33 18.05.2022
Минский моторный завод 18 мая презентует двигатели и спецтехнику в Гродно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства промышленности, на прилегающей территории ресторана «Бакст» (ул. Замковая 21) желающие могут ознакомятся с разработками предприятия. В частности, можно предметно рассмотреть двигатели MMZ-2LD, MMZ-3LGDT, MMZ-4DTI, Д-246.4, Д-245.35.Е5, Д-262.2S2, ГД-243, а также дизель-генераторную установку МДГ 70/56-01506, МДГ 20/16-00909, компрессорную прицеп-станцию ММЗ-6/0.7 P2A и дизель-насосную установку МДН 40.47-110.
На данный момент спецтехника ММЗ укрепляет позиции на потребительском рынке. В этом году предприятие активно презентует продукцию для представителей районных агросервисов в Гродненской и Гомельской областях. Это позволит фермам, райсельхозпродам и другим организациям приобрести дополнительный источник электричества, необходимый в хозяйстве.
Презентация продукции ММЗ дает возможность предприятию продемонстрировать свои достижения и новинки, найти новых партнеров и заключить взаимовыгодные контракты.
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