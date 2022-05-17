Организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси в январе-апреле 2022 г. перевезено 102,9 млн тонн грузов, или 87,3% к январю-апрелю 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 33 млрд тонно-километров, или 84,3% к соответствующему периоду 2021 года.

В январе-апреле 2022 г. пассажирооборот составил 5857,1 млн пассажиро-километров, или 101,3% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 503,2 млн человек, или 96,3% к январю-апрелю 2021 г.