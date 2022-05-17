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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 12,7%
10:21 18.05.2022
Организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси в январе-апреле 2022 г. перевезено 102,9 млн тонн грузов, или 87,3% к январю-апрелю 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 33 млрд тонно-километров, или 84,3% к соответствующему периоду 2021 года.
В январе-апреле 2022 г. пассажирооборот составил 5857,1 млн пассажиро-километров, или 101,3% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 503,2 млн человек, или 96,3% к январю-апрелю 2021 г.
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