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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА В ДОХОД БЮДЖЕТА В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ПОСТУПИЛО 6,5 МЛРД РУБЛЕЙ
09:49 18.05.2022
За январь-апрель 2022 года Минск собрал 6502,6 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 60,8% (3 950,5 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 39,2% (2 552,1 млн рублей) – местного.
Значительная часть доходов бюджета (44,6% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
Объемы поступлений по подоходному налогу составили 18,1%, по налогу на прибыль – 11,5%, по акцизам – 7,7%, налогу на доходы – 3,7%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,6%, налогу на недвижимость – 1,2%, земельному налогу – 0,8%.
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