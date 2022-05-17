ЭКОНОМИКА РБ

ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА В ДОХОД БЮДЖЕТА В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ПОСТУПИЛО 6,5 МЛРД РУБЛЕЙ

09:49 18.05.2022 За январь-апрель 2022 года Минск собрал 6502,6 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 60,8% (3 950,5 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 39,2% (2 552,1 млн рублей) – местного. Значительная часть доходов бюджета (44,6% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Объемы поступлений по подоходному налогу составили 18,1%, по налогу на прибыль – 11,5%, по акцизам – 7,7%, налогу на доходы – 3,7%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,6%, налогу на недвижимость – 1,2%, земельному налогу – 0,8%.