Цены на детское питание в Беларуси повысятся.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования согласовала возможность увеличения цен на детское питание торговыми организациями.

Таким образом, с 14 мая субъекты торговли могут увеличить цены на детское питание соразмерно ценам, повышенным производителями (импортерами) по ранее действовавшим протоколам, с соблюдением применяемой торговой надбавки в размере не выше 15%.

Как поясняет МАРТ, особый порядок формирования (установления) цен на детское питание осуществлялся в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 декабря 2021 г. № 79 «О регулировании цен на социально значимые товары».

Постановление № 79 действовало до 31 марта 2022 г. включительно. В этой связи повышение цен субъектами хозяйствования по особому порядку в апреле, в том числе с 1 по 8 апреля 2022 г., недопустимо.

С 1 по 8 апреля 2022 г. установленный размер повышения цен составлял 0,3%; с 9 по 30 апреля – 1,2% в месяц. Таким образом, в апреле 2022 года максимальный размер повышения цен составлял 1,2%.