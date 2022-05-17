В январе-апреле 2022 г. в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 54,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню января-апреля 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 104,3%, в обрабатывающей промышленности – 96,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 100,4% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,3%.