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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКЕ ДИСКРЕТНЫХ СРЕД ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ В БГУ
18:08 17.05.2022
Впервые Международный семинар по вычислительной механике дискретных сред пройдет 19-20 мая в БГУ.
Мероприятие организуют в онлайн-формате с участием более 30 ученых, преподавателей и студентов из Беларуси, Китая, Нидерландов, Великобритании, Швеции, Японии и Австралии. Это представители БГУ, Даляньского политехнического университета (Китай), Университета Твенте (Нидерланды), Университета Монаша (Австралия) и др.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в рамках двух секций эксперты обсудят актуальные вопросы разработки численных методов и алгоритмов по математическому моделированию дискретных сред. Также будут рассмотрены работы, посвященные теоретическим исследованиям данной области и практическому применению метода дискретных элементов в геомеханике, механике сыпучих материалов и др.
Рабочий язык встречи английский.
Организаторами научного мероприятия выступают механико-математический факультет БГУ и Даляньский политехнический университет.
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