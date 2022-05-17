Впервые Международный семинар по вычислительной механике дискретных сред пройдет 19-20 мая в БГУ.

Мероприятие организуют в онлайн-формате с участием более 30 ученых, преподавателей и студентов из Беларуси, Китая, Нидерландов, Великобритании, Швеции, Японии и Австралии. Это представители БГУ, Даляньского политехнического университета (Китай), Университета Твенте (Нидерланды), Университета Монаша (Австралия) и др.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в рамках двух секций эксперты обсудят актуальные вопросы разработки численных методов и алгоритмов по математическому моделированию дискретных сред. Также будут рассмотрены работы, посвященные теоретическим исследованиям данной области и практическому применению метода дискретных элементов в геомеханике, механике сыпучих материалов и др.

Рабочий язык встречи английский.

Организаторами научного мероприятия выступают механико-математический факультет БГУ и Даляньский политехнический университет.