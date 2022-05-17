ЭКОНОМИКА РБ

ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 2,1%

17:56 17.05.2022 Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-апрель 2022 г. в текущих ценах составил 57,4 млрд рублей. Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах ВВП страны снизился на 2,1% к уровню января-апреля 2021 г. Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле 2022 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 114,3%.