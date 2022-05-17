Реальные располагаемые денежные доходы населения Минска (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I квартале 2022 г. увеличились на 2,2% к уровню I квартала 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 69,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 15,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 7%.