Госстандарт объявил конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» в 2022 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, конкурс, который проводится совместно с областными и Минским городским исполнительными комитетами ежегодно, начиная с 2002 года, в 2022 г. объявлен в 21-й раз.

Участвовать в конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь» могут юридические и физические лица, производящие продукцию и оказывающие услуги на территории Республики Беларусь.

Конкурс проводится в следующих номинациях: продовольственные товары; промышленные товары для населения и изделия народных промыслов; продукция производственно-технического назначения; услуги населению.

В каждой номинации по решению республиканской конкурсной комиссии среди лауреатов конкурса могут быть определены товары для присуждения статуса «Новинка года», а также организации, которые могут быть удостоены диплома «Стабильное качество» и специальных наград «Лучший в отрасли», «Лучший в регионе».

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе областными конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года», а также организации-претенденты на специальную награду «Лучший в регионе». Сведения представляются в секретариат республиканской конкурсной комиссии.

Комплексная оценка заявленной продукции проводится в соответствии с Методикой оценки материалов участников конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». В ее основу положена балльная система. При этом областями оценки являются практически все виды деятельности: производственно-технологическая, социальная, товарно-финансовая, нормативно-метрологическая, информационно-рекламная и др.

На втором этапе конкурса проходит онлайн-голосование потребителей. Затем республиканской конкурсной комиссией подводятся окончательные итоги конкурса, включая присуждение товарам звания лауреата и статуса «Новинка года», организациям – дипломов «Стабильное качество», специальных наград «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе».

Организации, товары которых удостоены звания лауреата, награждаются дипломом и получают право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах в течение двух лет.

Сведения о товарах-лауреатах размещаются на сайте Госстандарта, портале «КАЧЕСТВО.БЕЛ» и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь».

Заявки на участие представляются до 1 сентября 2022 г. в секретариаты областных конкурсных комиссий, сформированные в областных центрах стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС) и РУП «Белорусский государственный институт метрологии» (для Минска и Минской области).

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Госстандарта (gosstandart.gov.by, раздел «Качество и деловое совершенство»).