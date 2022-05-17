Международные специализированные выставки «Белагро-2022» пройдет в рамках Белорусской агропромышленной недели с 7 по 11 июня 2022 года в «Великом камне».

Как сообщает сайт парка, посетители смогут ознакомиться с достижениями и инновациями в области растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники.

Площадкой для проведения мероприятий станет выставочный центр на Пекинском проспекте.

На открытой площадке разместятся более 200 образцов современной сельскохозяйственной техники. Экспозиция выставки «Белферма» продемонстрирует последние достижения в области животноводства.

В выставочном павильоне будут представлены современное оборудование и материалы для переработки сельскохозяйственной продукции. Здесь будут организованы экспозиции выставок «Продмаш. Холод. Упак», «Белагро» и «Белпродукт. Пищевая индустрия».

Программа выставки также включает В2В-встречи, практические демонстрации, презентации, дегустации продукции, а также мастер-классы и конкурсы.