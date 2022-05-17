Инфраструктурный оператор beCloud развернул пилотную зону умного города на территории Республиканского центра обработки данных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), в тестовом кластере установлены 3 smart -опоры – опоры для освещения, в корпус которых интегрированы технологические компоненты и программное обеспечение.

Все умные столбы оснащены эффективным светодиодными модулями уличного освещения с гибкими настройками (время включения\выключения, регулировка яркости). В рамках пилотной зоны специалисты beCloud протестировали несколько возможных вариантов освещения: локальное (точечное) освещение, круговое освещение пешеходных зон и\или дворовых территорий, магистральное освещение (автодороги).

На первой опоре кроме функции освещения установлена станция зарядки электромобилей. Опора позволяет оперативно подзарядить электромобиль, а также выполнить полноценную зарядку во время ночной парковки. В умную опору встроен платёжный терминал для активации зарядной станции на заданный период времени.

Во второй smart-столб интегрированы медиапанель и акустический модуль для воспроизведения аудио- и видеоконтента. Такие умные опоры будут востребованы в общественных местах (парках отдыха, остановках общественного транспорта, спортивных площадках и т.д.), так как позволяют транслировать справочную и рекламную информацию. Кроме того, этот smart-столб дополнительно оборудован модулем с USB-интерфейсами для зарядки мобильных устройств.

Третья smart-опора оснащена базовой станцией LTE, мощной точкой доступа Wi-Fi, системой видеонаблюдения и акустическим модулем. Умный столб с таким функционалом позволяет реализовать несколько smart-решений одновременно. Прежде всего -- обеспечить покрытие территории беспроводными сетями связи с предоставлением доступа мобильным абонентам, а также для подключения устройств по технологии NB-IoT (технология узкополосного LTE для сервисов интернета вещей). Кроме того, оснащение камеры видеонаблюдения мощным оптическим зумом и широким обзором дает возможность использовать ее как элемент системы обеспечения общественной безопасности или, например, как инструмент для сбора информации по дорожной обстановке. В рамках пилота beCloud тестирует данную систему видеонаблюдения в контексте будущих проектов, связанных с умной парковкой и распознаванием номеров автомобилей.

«В рамках нашего пилотного проекта мы реализовали три сценария функционального наполнения и использования умных опор, чтобы максимально охватить спектр решений выбранного производителя для наиболее полного тестирования возможностей такого smart-решения. В целом возможности таких умных опор достаточно широки и адаптируются под любые условия и задачи конкретного проекта. Столбы собираются по модульному принципу и комбинация инфокоммуникационного оборудования может быть произвольной», – отметил руководитель проекта Евгений Смолярко.

Smart-опоры могут быть оснащены различным оборудованием связи как для обслуживания абонентов мобильных операторов, так и для подключения устройств Интернета вещей, вписанных в городскую среду: например, публичной точкой доступа Wi-Fi (бесплатного или платного, но с обязательной авторизацией пользователей), базовой станцией LTE или 5G, оборудованием с поддержкой технологии NB-IoT и т.д.

Кроме того, каждый столб по сути является хабом инфокоммуникационной структуры, поскольку к нему подводится не только электропитание, но и транспортные волоконно-оптические линии связи с запасом по ёмкости и, при необходимости, иные линии связи специального назначения (например, линия оповещения гражданской обороны МЧС), что позволит в перспективе решать задачи по добавлению новых сервисов и услуг.

Каждая smart-опора оснащена системой освещения, которой можно управлять централизованно, если она включена в общегородскую осветительную сеть, а также по индивидуальному сценарию или, например, в автоматическом режиме по результатам обработки данных наружных датчиков освещённости.

«Умный» столб также имеет датчики несанкционированного доступа и источник бесперебойного питания, который обеспечивает автономную работу основных функциональных устройств на случай пропадания внешнего питания.

При необходимости столбы могут оснащаться кнопками SOS.

«Реализуя нашу smart-платформу, мы стремимся к внедрению в городскую инфраструктуру гармоничных и экологичных решений. Например, сегодня, благодаря активному развитию инфокоммуникационных технологий, привычные городские объекты и малые архитектурные формы (фонарные столбы, скамейки, клумбы и т.д.) легко превращаются в многофункциональные решения. Кроме того, при размещении ИКТ-оборудования внутри объектов, а не навешивании его снаружи, такие умные инфраструктурные элементы качественно вписывается в городскую среду, не внося дисгармонию во внешний вид улиц, жилой застройки и пр.», – резюмировал Евгений Смолярко.

Пилотный кластер умного города реализован beCloud в целях апробации решений для создания умной инфраструктуры в квартале «Северный берег», где beCloud выполнит функции заказчика в части создания сетей электросвязи, а также оператора smart-платформы.