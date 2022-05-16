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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 9,1%
15:08 17.05.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в апреле 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 102%, с декабрем 2021 г. – 109,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 103,9% и 106,5% соответственно, промежуточные товары – 101,7% и 109,5%, потребительские товары – 102,1% и 106,5% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 102,5%, с декабрем 2021 г. – 107,9%, в том числе в растениеводстве – 105,2% и 113,1% соответственно, животноводстве – 101,6% и 106,3% соответственно.
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