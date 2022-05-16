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ЭКОНОМИКА РБ


ЧЕТЫРЕ СТАНДАРТА НА УПАКОВКУ ВВЕДЕНЫ В БЕЛАРУСИ В МАЕ


13:33 17.05.2022

Четыре стандарта на упаковку введены в Беларуси с 1 мая 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, первый – это СТБ EN 13117-1-2021 «Упаковка для транспортирования продукции. Ящики жесткие полимерные многооборотные для транспортирования и хранения. Часть 1. Общие положения по применению». В стандарте определены четыре типа жестких полимерных многооборотных ящиков для применения при обработке, транспортировании, хранении и демонстрации продовольственных и непродовольственных товаров в рамках системы распределения товаров от места изготовления до места конечной продажи.

Второй - СТБ EN 13117-2-2021 «Упаковка для транспортирования продукции. Ящики жесткие полимерные многооборотные для транспортирования и хранения. Часть 2. Общие требования и методы испытаний». Стандарт устанавливает требования и методы испытаний жестких полимерных многооборотных ящиков для транспортирования, приведенных в EN 13117-1.

Третий - СТБ EN 13593-2021 «Упаковка. Бумажные мешки для сбора коммунальных отходов. Типы, требования и методы испытаний».В документе установлены общие требования, типы и методы испытаний переносных мешков или мешков-вкладышей из бумаги, используемых для сбора коммунальных отходов.

Четвертый - СТБ CEN/TR 14520-2021 «Упаковка. Повторное использование. Методы оценки эффективности системы повторного использования».

В стандарте приведены методы оценки эффективности системы повторного использования, связанные с долей повторно используемой упаковки.

Стандарты на упаковку разрабатываются БелГИСС в рамках Программы разработки государственных стандартов Республики Беларусь на основе международных и европейских стандартов в области установления требований к экологически безопасной (в том числе биоразлагаемой) упаковке и методам ее испытаний.

Всего уже введено в действие 12 государственных стандартов. Еще 14 начнут действовать в августе – сентябре 2022 г. В процессе разработки – 15 стандартов.

Реализация программы обеспечит нормативную поддержку производства и использования экологически безопасной упаковки
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