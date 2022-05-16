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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 65 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК ПРЕДСТАВИТ БЕЛАРУСЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ В БАКУ
13:25 17.05.2022
Белорусская экспозиция будет представлена на международных выставках Caspian Agro и Inter Food 18-20 мая в Баку (Азербайджан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТ, в работе экспозиции примут участие отечественные предприятия пищевой отрасли, научные организации, концерны, холдинги.
Государственный комитет по науке и технологиям выступает организатором коллективного научно-технического раздела экспозиции. Он будет представлен разработками Национальной академии наук Беларуси и концерна «Белгоспищепром». Участникам и посетителям продемонстрируют более 65 научно-технических и инновационных разработок в области продуктов питания и технологий производства.
Caspian Agro является крупнейшей международной выставкой в сфере сельского хозяйства. Среди основных ее разделов: инновационные технологии в сельском хозяйстве, сельскохозяйственная техника, животноводство и птицеводство, корма, ветеринария, сельскохозяйственный ландшафт, парники и оранжереи, растениеводство, выращивание фруктов, овощей, цветов, хлопководство, текстиль и многое другое.
Выставка InterFood Azerbaijan проходит параллельно с Caspian Agro и является главным местом встречи игроков пищевой промышленности Прикаспийского региона.
В этом году среди участников Caspian Agro и InterFood Azerbaijan – компании из Азербайджана, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Италии, Индии, Литвы, Нидерландов, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Шри-Ланки.
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