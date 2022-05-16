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ЭКОНОМИКА РБ


УСТАНОВЛЕННЫЙ В ОАО «ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО» НОВЫЙ КОНДИЦИОНЕР ПОЗВОЛИТ ЕЖЕГОДНО ЭКОНОМИТЬ ПОРЯДКА 250 Т У.Т.


12:48 17.05.2022

Установленный в ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Новый кондиционер отечественного производства позволит ежегодно экономить порядка 250 т у.т. Об этом сообщил заместитель начальника инспекционно-энергетического отдела Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Денис Петровский.

В феврале 2022 года на предприятии был заменен центральный кондиционер КТЦ-200 № 2 в здании прядильно-ткацкого корпуса № 8 на агрегат климатический «серии АК, модель АК-С-10/ПВ» белорусского производства.

Экономия электрической и тепловой энергии после внедрения мероприятия достигается за счет наличия в установленном агрегате частотно-регулируемого электропривода (ЧРЭП) с системой автоматического поддержания и регулирования расхода воздуха и тепловой нагрузки кондиционера.

По результатам испытаний установлено, что за счет наличия ЧРЭП эксплуатация кондиционера ведется с оптимальной загрузкой мощностей. До реализации мероприятия такой возможности не имелось.

До внедрения мероприятия на ранее эксплуатируемом кондиционере потребление электрической энергии определено с учетом токовых нагрузок, установленных по результатам электрофизических измерений, которые составляли I1=350А. После внедрения мероприятия на установленном агрегате токовые нагрузки составили I2 = 243 А.

Фактическая экономия ТЭР от внедрения данного мероприятия с 15 февраля по 1 апреля 2022 года составила 30 т у. т. Срок окупаемости - около 9 лет. Мероприятие реализовано за счет собственных средств предприятия, общая сумма затрат составила 16300 рублей.
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