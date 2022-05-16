В первом квартале 2022 года резиденты СЭЗ привлекли четверть прямых иностранных инвестиций на чистой основе в Беларусь, экспортировали четверть общего объема товаров, произвели пятую часть промышленной продукции страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, резиденты свободных экономических зон значительно прибавили в результатах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2,3 раза выросли ПИИ на чистой основе (до 469 млн долл.), в 1,3 – объемы производства промышленной продукции и выручки от реализации (до 7,4 млрд рублей и 7,7 млрд рублей соответственно), в 1,2 раза – экспорт товаров (до 2 млрд долл.) и среднемесячная зарплата (до 1560 рублей). В целом организации сработали финансово эффективно: их суммарная чистая прибыль превысила 285 млн рублей.

Территории с преференциальными режимами активно содействовали развитию регионов. В зависимости от СЭЗ резидентами сформировано до 80% инвестиций, до 58% экспорта товаров и до 40% объемов промышленного производства областей и Минска.