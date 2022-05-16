Потребительские цены в Витебской области в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2021 г. увеличились на 2,3%, с декабрем 2021 г. – на 10,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост потребительских цен в апреле составил 15,9%. За январь-апрель 2022 года потребительские цены увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 12,1%.

Продовольственные товары в апреле 2022 г. по сравнению с мартом подорожали на 3,6%, с начала года – на 10,7%. При этом апрельский годовой рост цен на продтовары составил 16,8%. В январе-апреле 2022 года к уровню января-апреля 2021 года цены подскочили на 12,6%.

Непродовольственные товары в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2021 года стали дороже на 0,5%, с начала года – на 10,2%. Годовой рост цен в апреле составил 14,7%. За январь-апрель 2022 года цены на непродовольственные товары выросли на 11,4% к соответствующему уровню 2021 года.

Цены на услуги в апреле 2022 года по сравнению с мартом снизились на 1%, с начала года – выросли на 7,4%. При этом в апреле 2022 года стоимость услуг по сравнению с апрелем прошлого года подскочила на 11%. За январь-апрель 2022 года цены на услуги увеличились к соответствующему периоду прошлого года на 10,3%.