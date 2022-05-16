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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВИЛ РЕАЛИЗАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ
11:39 17.05.2022
Предлагаемый Минлесхозом проект изменений Правил реализации древесины в конце минувшей недели был рассмотрен на заседании экспертного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, эксперты в целом поддержали разработанный проект документа.
Напомним, принятие обновленных правил реализации древесины позволит: обеспечить рациональное использование лесных ресурсов; снизить степень имеющейся социальной напряженности среди населения; сократить сроки отпуска деловой древесины физическим лицам; удовлетворить имеющийся в республике спрос на дрова; исключить возможные спекуляции с древесиной со стороны физических лиц и других субъектов хозяйствования.
Разработанным проектом указа, в частности, предусматривается:
упрощение порядка формирования фонда облисполкома, сокращение перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым возможна реализация продукции из фонда облисполкома;
оптимизация механизма реализации деловой древесины физическим лицам по фиксированным ценам для строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта жилых домов или хозяйственных построек;
ввод ответственности за нецелевое использование физическим лицом реализуемой ему деловой древесины;
реализация деловой древесины в пределах одной группы компаний без применения биржевого механизма и др.
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