Предлагаемый Минлесхозом проект изменений Правил реализации древесины в конце минувшей недели был рассмотрен на заседании экспертного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, эксперты в целом поддержали разработанный проект документа.

Напомним, принятие обновленных правил реализации древесины позволит: обеспечить рациональное использование лесных ресурсов; снизить степень имеющейся социальной напряженности среди населения; сократить сроки отпуска деловой древесины физическим лицам; удовлетворить имеющийся в республике спрос на дрова; исключить возможные спекуляции с древесиной со стороны физических лиц и других субъектов хозяйствования.

Разработанным проектом указа, в частности, предусматривается:

упрощение порядка формирования фонда облисполкома, сокращение перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым возможна реализация продукции из фонда облисполкома;

оптимизация механизма реализации деловой древесины физическим лицам по фиксированным ценам для строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта жилых домов или хозяйственных построек;

ввод ответственности за нецелевое использование физическим лицом реализуемой ему деловой древесины;

реализация деловой древесины в пределах одной группы компаний без применения биржевого механизма и др.