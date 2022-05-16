Витебским городским отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства хищения топлива.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, рабочие предприятия в Витебске несколько лет похищали дизельное топливо. Для этого мужчины придумывали различные способы: устанавливали сливные шланги; на специальной технике устанавливали самодельные баки, куда сливалось топливо; накручивали на датчиках выработку часов, когда техника в эти дни не была задействована и другие.

Нарушение выявили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Ущерб, причиненный предприятию, составил более 34,6 тысяч рублей.

Следователи осмотрели места происшествий. В ходе осмотра установлено, что на отдельных единицах техники бортовая панель техники переоборудована. Так, при нажатии на определенные клавиши, начинает срабатывать устройство по сливу топлива из моторного отсека, а также начинает работать спидометр, при не включенной специальной технике. Изъяты приспособления для хищения топлива, в числе которых сливные шланги и баки для топлива, устройство по изменению показаний моточасов, необходимая документация.

В отношении 17 человек возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время с подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.