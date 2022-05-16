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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛОСЬ НА 1,3%


10:44 17.05.2022

В январе-апреле 2022 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,3% к уровню января-апреля 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 98,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 574,6 тыс. тонн, молока – 2531,4 тыс. тонн, яиц получено 1105,2 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98% молока и 89,3% производства яиц.

На 1 мая 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.
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