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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ЛИДАГРОПРОММАШ» ВОЙДЕТ В ХОЛДИНГ «ЛИДСЕЛЬМАШ»
10:29 17.05.2022
ОАО «Лидагропроммаш» войдет в холдинг «Лидсельмаш». Такая информация прозвучала во время встречи министра промышленности Петра Пархомчика с руководством и трудовым коллективом ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш».
Как пояснил Петр Пархомчик, для оказания поддержки предприятию, которое сегодня находится в нелегком финансовом положении, намечен ряд организационных и финансовых мероприятий, которые позволят стабилизировать ситуацию.
«В министерстве промышленности принято решение объединить производственный, технологический, коммерческий, кадровый потенциал двух предприятий сельскохозяйственного машиностроения: «Лидсельмаша» и «Лидагропроммаша», что позволит эффективнее использовать мощности заводов», - подчеркнул министр, которого цитирует пресс-служба Минпрома.
В состав холдинга «Лидсельмаш» в настоящее время входят: «Волковысский машиностроительный завод», «Мозырьсельмаш» и «Завод минскагропроммаш». С февраля этого года у компании новый руководитель — Виталий Якубчик, который ранее возглавлял ОАО «Лидагропроммаш».
Слияние «Лидагропроммаша» с холдингом «Лидсельмаш» произойдет в ближайшее время. Планируется, что уже во второй половины года компания начнет наращивать объемы производства и экспорта.
Сегодня «Лидсельмаш» производит более 50 наименований сельскохозяйственной техники: картофелепосадочную, картофелеуборочную и почвообрабатывающую, сеялки, машины для уборки трав и кормов, а также лесную, коммунальную технику и др.
В 2009 года новым направлением деятельности для предприятия стал выпуск стальных панельных радиаторов водяного отопления под торговой маркой «Лидея». Высокоэффективное семейство тепловых приборов рассчитано на современные системы жилых, административных и производственных зданий, а также подходит для использования в медицинских и детских учреждениях.
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