XVI Минский международный форум по тепломассообмену начал работу 16 мая 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, фФорум посвящен изучению различных аспектов переноса энергии вещества в таких системах, как энергетика, космическая техника, атомная энергетика, энергоэффективность, фазовые переходы и многое другое. Без таких процессов не может существовать ни одна отрасль народного хозяйства. Это и обуславливает актуальность проведения подобных мероприятий. Форум, который будет работать по 19 мая, включает пленарные заседания, работу секций с устным и стендовым представлением докладов (сообщений), круглые столы, лекции.

Тематика мероприятия многогранна и охватывает такие актуальные научные направления, как: конвективно-радиационный теплообмен; тепломассоперенос при фазовых и химических превращениях; тепломассоперенос в энергетике и технологических процессах.

Будут обсуждены тепловые и транспортные процессы в системах с нано-и микроструктурами; высокотемпературный тепломассоперенос, плазменные системы и технологии; тепломассоперенос в процессах синтеза новых материалов; терморегулирование оптических и электронных систем; моделирование и управление процессами тепломассопереноса.

В этом году в форуме принимают участие около 230 ученых, в том числе 160 - иностранных исследователей. XVI Минский международный форум по тепломассообмену приурочен к 70-летию Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, а также таким знаменательным датам, как: 110 лет со дня рождения известного белорусского ученого Алексея Лыкова и 90 лет со дня рождения Рема Солоухина. Эти ученые в разные годы руководили институтом.

Сегодня Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси - крупнейшее в республике научное учреждение, занимающееся разработкой энергоэффективных и экологически безопасных технологий и техники, аппаратов и приборов для энергетики и машиностроения, агропромышленного комплекса и стройиндустрии, медицины, химической, электронной, радиотехнической, пищевой промышленности, космической отрасли.