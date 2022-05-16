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ЭКОНОМИКА РБ


АВТОТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ С 17 МАЯ ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ


09:25 17.05.2022

Концерн «Белнефтехим» с 17 мая 2022 года на 2 копейки повышает цены на автомобильное топливо на АЗС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 22,24 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,34 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,56 рубля, ДТ – 2,34 рубля.

Это уже двенадцатое повышение цен на топливо в 2022 году. В прошлый раз цены изменялись 11 мая.

Напомним, в 2021 году цены на топливо повышались 30 раз.
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