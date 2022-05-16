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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ ЦЕНЫ СНИЗИЛИ 6% ПРОДАВЦОВ КВАРТИР В МИНСКЕ


18:00 16.05.2022

Показав небольшое снижение на прошлой неделе, количество объявлений о продаже квартир в столице к текущему понедельнику подросло на 2% до 13,8 тысяч.

Как пишет Realt, за неделю, с 9 по 16 мая 2022 года, цены на свои объекты снизило 6% продавцов, средний размер скидки составил $2000. Неизменными цены оставались в 85% объявлений, около 9% - были новыми в сравнении с предыдущей неделей.

Индекс цен на квартиры в Минске за семь дней увеличился на 0,2% и составил 1$262. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния после небольшой коррекции на прошлой неделе сейчас равна $1313, что на 0,1% выше, чем неделей ранее.

Число объявлений выросло по всем сегментам, в особенности у 3- и 1-комнатных квартир - на 2% в обоих случаях.

Среди районов города наиболее ощутимый рост отмечался у Октябрьского, Московского и Фрунзенского районов. Небольшое снижение (до 2%) наблюдалось в Заводском и Партизанском районах.

Динамика средних цен квадратного метра за предыдущие семь дней варьировалась в пределах +/-0,3%.

В таких же пределах изменились и средние цены «квадрата» в разрезе районов города. Исключениями стали Партизанский район, где отмечался рост на 1,1%. Также Первомайский и Советский, где снижение цен было на уровне 0,6% и 0,8% соответственно.
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