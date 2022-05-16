Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 102,7%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 109,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,7% и 110,6% соответственно, промежуточные товары – 102,8% и 110,6%, потребительские товары – 104,1% и 107,6% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 103,9%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 111,5%, в том числе в растениеводстве – 111,5% и 121,3% соответственно, животноводстве – 102,5% и 109,8%.