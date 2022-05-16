Сев кукурузы на зерно завершили 18 районов Гомельской области. Об этом сообщил на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.

Как сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально», кукурузу в целом посеяли на 158 тыс. га - это более половины от намеченного.

"Сев этой культуры на зерно завершили 18 районов, продолжают работу в Гомельском, Речицком и Кормянском районах, - рассказал председатель комитета. - На зеленую массу кукурузу посеяли на площади 85 тыс. га - это 38% от плана", - рассказал Дмитрий Петрожицкий.

Он считает необходимым отдельным районам увеличить ежедневную выработку на посевных агрегатах, использовать для труда в поле весь световой день.