Брестские таможенники установили незаконную схему вывоза группой лиц с территории ЕАЭС 6,5 тонн кедрового ореха.

Напомним, эта продукция ограничена к перемещению и подлежит обязательному лицензированию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, два гражданина и гражданка Беларуси, действуя по предварительному сговору, отдельными партиями вывозили в Украину через пункт пропуска «Мохро» орехи, заявляя в документах недостоверные сведения.

Общая оценочная стоимость незаконно перемещенного товара составила около 526 тыс. белорусских рублей.

По данному факту Брестской таможней возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС в крупном размере товаров, ограниченных к такому перемещению, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа.