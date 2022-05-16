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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ НЕЗАКОННУЮ СХЕМУ ВЫВОЗА ГРУППОЙ ЛИЦ С ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС 6,5 ТОННЫ КЕДРОВОГО ОРЕХ
16:51 16.05.2022
Брестские таможенники установили незаконную схему вывоза группой лиц с территории ЕАЭС 6,5 тонн кедрового ореха.
Напомним, эта продукция ограничена к перемещению и подлежит обязательному лицензированию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, два гражданина и гражданка Беларуси, действуя по предварительному сговору, отдельными партиями вывозили в Украину через пункт пропуска «Мохро» орехи, заявляя в документах недостоверные сведения.
Общая оценочная стоимость незаконно перемещенного товара составила около 526 тыс. белорусских рублей.
По данному факту Брестской таможней возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС в крупном размере товаров, ограниченных к такому перемещению, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа.
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