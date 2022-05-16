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ЭКОНОМИКА РБ
РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В I КВАРТАЛЕ ПОДРОСЛИ ВСЕГО ЛИШЬ НА 0,2%
16:38 16.05.2022
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I квартале 2022 г. составили 100,2% к уровню I квартала 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,1%.
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