Инфляционное давление в Беларуси сохраняется со стороны роста издержек вследствие выстраивания новых цепей поставок и высокой инфляции на мировых рынках. Об этом говорится в кратком недельном обзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Инфляция в Беларуси по итогам апреля составила 16,8% г/г после 15,9 г/г в марте. Месячный рост цен с устранением сезонности в апреле оценивается в 1,7%. Подстройка цен под изменение валютных курсов и увеличение инфляционных и девальвационных ожиданий преимущественно произошла. Инфляционное давление сохраняется со стороны роста издержек вследствие выстраивания новых цепей поставок и высокой инфляции на мировых рынках», - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков ЕАБР, эти факторы продолжат влиять на цены в текущем году.