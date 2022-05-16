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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЕТСЯ ИНФЛЯЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ - ЕАБР
15:46 16.05.2022
Инфляционное давление в Беларуси сохраняется со стороны роста издержек вследствие выстраивания новых цепей поставок и высокой инфляции на мировых рынках. Об этом говорится в кратком недельном обзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
«Инфляция в Беларуси по итогам апреля составила 16,8% г/г после 15,9 г/г в марте. Месячный рост цен с устранением сезонности в апреле оценивается в 1,7%. Подстройка цен под изменение валютных курсов и увеличение инфляционных и девальвационных ожиданий преимущественно произошла. Инфляционное давление сохраняется со стороны роста издержек вследствие выстраивания новых цепей поставок и высокой инфляции на мировых рынках», - говорится в сообщении.
По мнению аналитиков ЕАБР, эти факторы продолжат влиять на цены в текущем году.
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