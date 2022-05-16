19 мая на YouTube-канале НЦПИ в 10.30 состоится трансляция семинара «Новое в Правилах дорожного движения с 2022 года».

Напомним, указом № 145 от 18 апреля 2022 г. скорректированы Правила дорожного движения.

Основная часть изменений вступает в силу в октябре этого года. Центр уже сейчас пригласил эксперта, чтобы обсудить, к чему стоит готовиться всем участникам дорожного движения.

В студии НЦПИ представитель УГАИ МВД Александр Шевченко расскажет том, какие правила придется соблюдать, передвигаясь на электросамокате, гироскутере, сигвее, моноколесе и прочих средствах персональной мобильности; нюансах ПДД для велосипедистов; о том, какие преимущества появились у электромобилей на дорогах; новых знаках и дорожной разметке.

Вопросы можно направлять по адресу до 11.00 19 мая. Эксперт ответит на них в ходе трансляции.