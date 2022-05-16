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ЭКОНОМИКА РБ
OZ ОТКРЫЛ В МИНСКЕ ПЕРВУЮ ЦИФРОВУЮ КОФЕЙНЮ В РОЗНИЧНОМ МАГАЗИНЕ
14:12 16.05.2022
В мае 2022 года цифровая кофейня самообслуживания открылась в розничном магазине OZ в Минске (пр-т Победителей, 3).
Кофейня работает бесконтактно: заказ и оплата горячего напитка осуществляются покупателем самостоятельно. Цена стартует от 2 рублей.
«Компания стремится создать книжные магазины нового формата — пространство, в котором посетители получат уникальный пользовательский опыт, объединяющий покупки и досуг. Открытие первой кофейни стало для бренда пилотным проектом: в случае хорошего отклика посетителей островки с горячими напитками будут открыты и в других магазинах OZ», – отметил начальник службы розничной торговли Владимир Карпович.
Кофемашина делает напиток за 40 секунд. Для приготовления кофе используются качественные ингредиенты: итальянский бренд зерен Lavazza и натуральное молоко. В меню — эспрессо, американо, капучино, латте, флэт уайт, а также чай с различными вкусами. Сладкие сиропы представлены в ассортименте.
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