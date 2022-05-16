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ЭКОНОМИКА РБ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ XIX КОНКУРСА ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ ТИБО ОБЪЯВЯТ 10 ИЮНЯ
13:54 16.05.2022
Победители XIX конкурса Интернет-премия ТИБО будут объявлены 10 июня (пр.Победителей, 111А).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, конкурс Интернет-премия международной специализированной выставки ТИБО является профессиональной премией, ежегодно присуждаемой интернет-сайтам (интернет-ресурсам), внесшим значительный вклад в развитие белорусского сегмента сети Интернет и направленным на широкое освещение в интернет-среде деятельности государства, повышение уровня электронного участия его пользователей в государственном управлении, а также продвижение и популяризацию достижений государства в ИТ-сфере.
Интернет-премия ТИБО проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. С начала проведения конкурса в нем приняло участие около 9000 белорусских интернет-ресурсов. Основными целями конкурса являются: популяризация лучших интернет-ресурсов национального сегмента глобальной сети (домены – *.by и *.бел), а также белорусских компаний в международных доменных зонах (*.com, *edu и др.), белорусской блогосферы и мобильных интернет-приложений от белорусских разработчиков; содействие развитию национального сегмента глобальной сети Интернет как среды для профессиональной деятельности, творчества, отдыха, общения.
В этом году конкурс проводился по 11 основным номинациям:
1. Органы государственного управления и власти.
2. Общественные объединения.
3. Образование и наука.
4. Информационный ресурс.
5. Корпоративные и тематические Интернет-ресурсы.
6. Интернет-магазины.
7. Культура и искусство.
8. Спорт.
9. Здоровье и медицина.
10. Для детей и юношества.
11. Корпоративная блогосфера.
На заседании Жюри конкурса 14 мая в Министерстве связи и информатизации определили победителей и призеров Интернет-премии ТИБО-2022.
Организаторами конкурса Интернет-премия ТИБО являются: Министерство связи и информатизации, Министерство информации, ЗАО «Техника и коммуникации».
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