Победители XIX конкурса Интернет-премия ТИБО будут объявлены 10 июня (пр.Победителей, 111А).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, конкурс Интернет-премия международной специализированной выставки ТИБО является профессиональной премией, ежегодно присуждаемой интернет-сайтам (интернет-ресурсам), внесшим значительный вклад в развитие белорусского сегмента сети Интернет и направленным на широкое освещение в интернет-среде деятельности государства, повышение уровня электронного участия его пользователей в государственном управлении, а также продвижение и популяризацию достижений государства в ИТ-сфере.

Интернет-премия ТИБО проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. С начала проведения конкурса в нем приняло участие около 9000 белорусских интернет-ресурсов. Основными целями конкурса являются: популяризация лучших интернет-ресурсов национального сегмента глобальной сети (домены – *.by и *.бел), а также белорусских компаний в международных доменных зонах (*.com, *edu и др.), белорусской блогосферы и мобильных интернет-приложений от белорусских разработчиков; содействие развитию национального сегмента глобальной сети Интернет как среды для профессиональной деятельности, творчества, отдыха, общения.

В этом году конкурс проводился по 11 основным номинациям:

1. Органы государственного управления и власти.

2. Общественные объединения.

3. Образование и наука.

4. Информационный ресурс.

5. Корпоративные и тематические Интернет-ресурсы.

6. Интернет-магазины.

7. Культура и искусство.

8. Спорт.

9. Здоровье и медицина.

10. Для детей и юношества.

11. Корпоративная блогосфера.

На заседании Жюри конкурса 14 мая в Министерстве связи и информатизации определили победителей и призеров Интернет-премии ТИБО-2022.

Организаторами конкурса Интернет-премия ТИБО являются: Министерство связи и информатизации, Министерство информации, ЗАО «Техника и коммуникации».