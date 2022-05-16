ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОБЕДИТЕЛЕЙ XIX КОНКУРСА ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ ТИБО ОБЪЯВЯТ 10 ИЮНЯ


13:54 16.05.2022

Победители XIX конкурса Интернет-премия ТИБО будут объявлены 10 июня (пр.Победителей, 111А).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, конкурс Интернет-премия международной специализированной выставки ТИБО является профессиональной премией, ежегодно присуждаемой интернет-сайтам (интернет-ресурсам), внесшим значительный вклад в развитие белорусского сегмента сети Интернет и направленным на широкое освещение в интернет-среде деятельности государства, повышение уровня электронного участия его пользователей в государственном управлении, а также продвижение и популяризацию достижений государства в ИТ-сфере.

Интернет-премия ТИБО проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. С начала проведения конкурса в нем приняло участие около 9000 белорусских интернет-ресурсов. Основными целями конкурса являются: популяризация лучших интернет-ресурсов национального сегмента глобальной сети (домены – *.by и *.бел), а также белорусских компаний в международных доменных зонах (*.com, *edu и др.), белорусской блогосферы и мобильных интернет-приложений от белорусских разработчиков; содействие развитию национального сегмента глобальной сети Интернет как среды для профессиональной деятельности, творчества, отдыха, общения.

В этом году конкурс проводился по 11 основным номинациям:

1. Органы государственного управления и власти.

2. Общественные объединения.

3. Образование и наука.

4. Информационный ресурс.

5. Корпоративные и тематические Интернет-ресурсы.

6. Интернет-магазины.

7. Культура и искусство.

8. Спорт.

9. Здоровье и медицина.

10. Для детей и юношества.

11. Корпоративная блогосфера.

На заседании Жюри конкурса 14 мая в Министерстве связи и информатизации определили победителей и призеров Интернет-премии ТИБО-2022.

Организаторами конкурса Интернет-премия ТИБО являются: Министерство связи и информатизации, Министерство информации, ЗАО «Техника и коммуникации».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2022
валюта курс
EUR 2.6004
USD 2.5008
RUB 3.9507
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6141 +0.0137
USD 2.5100 +0.0092
RUB 3.9482 -0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6300 2.6500
USD 2.5200 2.5480
RUB 3.1000 3.9300
подробнее

Конвертация в банках
на 16.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0550
EUR/RUB 67.0000 85.0000
USD/RUB 64.0000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте