ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 12,8%


13:19 16.05.2022

В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 104,7%, с декабрем 2021 г. – 112,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в апреле составил 20,6%. За январь-апрель 2022 года к уровню января-апреля 2021 года цены увеличились на 15,5%.

Непродовольственные товары в апреле 2022 года подорожали по сравнению с мартом на 1,3%, с начала года – на 13,1%. В апреле 2022 года к апрелю 2021 года цены подскочили на 18,1%. За январь-апрель 2022 года цены на непродовольственные товары взлетели на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на услуги в апреле 2022 года подешевели по сравнению с мартом на 0,8%, с начала года – выросли на 8,2%. В апреле 2022 года к апрелю 2021 года стоимость услуг взлетела на 11%. За январь-апрель 2022 года к уровню января-апреля 2021 года цены на услуги увеличились на 10,1%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2022
валюта курс
EUR 2.6004
USD 2.5008
RUB 3.9507
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6141 +0.0137
USD 2.5100 +0.0092
RUB 3.9482 -0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6300 2.6500
USD 2.5200 2.5480
RUB 3.1000 3.9300
подробнее

Конвертация в банках
на 16.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0550
EUR/RUB 67.0000 85.0000
USD/RUB 64.0000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте