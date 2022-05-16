В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 104,7%, с декабрем 2021 г. – 112,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в апреле составил 20,6%. За январь-апрель 2022 года к уровню января-апреля 2021 года цены увеличились на 15,5%.

Непродовольственные товары в апреле 2022 года подорожали по сравнению с мартом на 1,3%, с начала года – на 13,1%. В апреле 2022 года к апрелю 2021 года цены подскочили на 18,1%. За январь-апрель 2022 года цены на непродовольственные товары взлетели на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на услуги в апреле 2022 года подешевели по сравнению с мартом на 0,8%, с начала года – выросли на 8,2%. В апреле 2022 года к апрелю 2021 года стоимость услуг взлетела на 11%. За январь-апрель 2022 года к уровню января-апреля 2021 года цены на услуги увеличились на 10,1%.