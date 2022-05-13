Генеральный директор Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси Сергей Поддубко утвердил Политику в области интеллектуальной собственности института.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, политика в области ИС утверждена в рамках выполнения первоочередных мероприятий по реализации Стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года.

Напомним, в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством Беларуси и Всемирной организацией интеллектуальной собственности реализуется Национальный проект по развитию институциональной политики в области интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научно-исследовательских организаций Беларуси.

Национальный центр интеллектуальной собственности в рамках Национального проекта оказывает организациям всестороннее методическое содействие в подготовке политик в области интеллектуальной собственности.