|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ НАН БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ПОЛИТИКУ В ОБЛАСТИ ИС
13:06 16.05.2022
Генеральный директор Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси Сергей Поддубко утвердил Политику в области интеллектуальной собственности института.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, политика в области ИС утверждена в рамках выполнения первоочередных мероприятий по реализации Стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года.
Напомним, в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством Беларуси и Всемирной организацией интеллектуальной собственности реализуется Национальный проект по развитию институциональной политики в области интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научно-исследовательских организаций Беларуси.
Национальный центр интеллектуальной собственности в рамках Национального проекта оказывает организациям всестороннее методическое содействие в подготовке политик в области интеллектуальной собственности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2022
Курсы в банках
на 16.05.2022
Конвертация в банках
на 16.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте