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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД СНИЖАЕТ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В КУПЕЙНЫХ ВАГОНАХ В РОССИЮ НА 15-17%


12:48 16.05.2022

Белорусская железная дорога совместно с ОАО «РЖД» c 16 мая 2022 года снижают стоимость проезда в купейных вагонах и вагонах СВ поездов, курсирующих в сообщении с Российской Федерацией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в среднем стоимость проезда снизится на 15-17%.

Например, если стоимость проезда по маршруту Минск-Москва в поездах №4/3 и №28/27 Брест-Москва в купейном вагоне до 15 мая 2022 года составляла 188,64 рубля, то с 16 мая 2022 года – 158,13 рубля. В вагоне СВ поезда №2/1 Минск-Москва стоимость проезда с 16 мая 2022 года составляет 400,57 рубля вместо 461,53 рубля.

Также дополнительно с 16 мая 2022 года в поезде №2/1 Минск-Москва применена система динамического управления тарифами и стимулирования спроса в вагонах СВ и купейных вагонах при проезде в международном сообщении.

Таким образом, система динамического управления тарифами и стимулирования спроса теперь действует при проезде в купейных вагонах и вагонах СВ всех поездов (беспересадочных групп вагонов), курсирующих в международном сообщении с Российской Федерацией.

В БЖД напомнили, что основными критериями при формировании тарифа с использованием данной системы являются уровень процента занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки приобретения проездных документов (билетов) пассажирами. По мере роста заполняемости вагона и приближения даты отправления поезда стоимость проезда постепенно возрастает.

Пересчет коэффициентов занятости осуществляется в online-режиме при каждом новом оформлении или возврате проездных документов. Система предусматривает как максимальную скидку до 30% (к билетной части проездного документа по территории БЖД и ОАО «РЖД») за 60 (45) дней до отправления конкретного поезда, так и надбавку в размере 10% при оформлении проезда менее чем за 3 часа до отправления поезда и загрузке вагона свыше 81%.
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