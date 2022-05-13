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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛЕ ХОЗОБЩЕСТВ В 2022 ГОДУ ВОЗРОСЛИ ПРАКТИЧЕСКИ В ДВА РАЗА
12:05 16.05.2022
Поступления дивидендов в консолидированный бюджет Минской области на принадлежащие государству акции хозяйственных обществ с долей коммунальной собственности в уставном фонде по результатам экономической деятельности за 2021 год увеличились на 78% по сравнению с прошлым годом и составили 17,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, рост дивидендных платежей обусловлен увеличением практически в три раза чистой прибыли предприятий, что свидетельствует о повышении эффективности их хозяйственной деятельности.
В собственности Минской области и ее административно-территориальных единиц находятся пакеты акций 272 хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность преимущественно в сфере агропромышленного комплекса (около 80% обществ).
Значительную долю перечисленных в бюджет дивидендов обеспечили предприятия холдинга «Мясомолпром» – 12,5 млн рублей (71% в структуре дивидендных платежей в целом по области), а также комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома, перечислившие в бюджет 1,3 млн рублей.
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