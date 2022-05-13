Поступления дивидендов в консолидированный бюджет Минской области на принадлежащие государству акции хозяйственных обществ с долей коммунальной собственности в уставном фонде по результатам экономической деятельности за 2021 год увеличились на 78% по сравнению с прошлым годом и составили 17,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, рост дивидендных платежей обусловлен увеличением практически в три раза чистой прибыли предприятий, что свидетельствует о повышении эффективности их хозяйственной деятельности.

В собственности Минской области и ее административно-территориальных единиц находятся пакеты акций 272 хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность преимущественно в сфере агропромышленного комплекса (около 80% обществ).

Значительную долю перечисленных в бюджет дивидендов обеспечили предприятия холдинга «Мясомолпром» – 12,5 млн рублей (71% в структуре дивидендных платежей в целом по области), а также комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома, перечислившие в бюджет 1,3 млн рублей.