ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛЕ ХОЗОБЩЕСТВ В 2022 ГОДУ ВОЗРОСЛИ ПРАКТИЧЕСКИ В ДВА РАЗА


12:05 16.05.2022

Поступления дивидендов в консолидированный бюджет Минской области на принадлежащие государству акции хозяйственных обществ с долей коммунальной собственности в уставном фонде по результатам экономической деятельности за 2021 год увеличились на 78% по сравнению с прошлым годом и составили 17,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, рост дивидендных платежей обусловлен увеличением практически в три раза чистой прибыли предприятий, что свидетельствует о повышении эффективности их хозяйственной деятельности.

В собственности Минской области и ее административно-территориальных единиц находятся пакеты акций 272 хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность преимущественно в сфере агропромышленного комплекса (около 80% обществ).

Значительную долю перечисленных в бюджет дивидендов обеспечили предприятия холдинга «Мясомолпром» – 12,5 млн рублей (71% в структуре дивидендных платежей в целом по области), а также комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома, перечислившие в бюджет 1,3 млн рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2022
валюта курс
EUR 2.6004
USD 2.5008
RUB 3.9507
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6004 -0.0654
USD 2.5008 -0.0416
RUB 3.9507 +0.1121
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6300 2.6500
USD 2.5200 2.5480
RUB 3.1000 3.9300
подробнее

Конвертация в банках
на 16.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0550
EUR/RUB 67.0000 85.0000
USD/RUB 64.0000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте